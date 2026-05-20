Erzincan'da 23 Nisan ve 15 Temmuz yarışmalarında ödül töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da 23 Nisan ve 15 Temmuz yarışmalarında ödül töreni

Erzincan\'da 23 Nisan ve 15 Temmuz yarışmalarında ödül töreni
20.05.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan ve 15 Temmuz temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenledi. İlkokul resim, ortaokul şiir kategorilerinde kazananlar belirlenirken, 15 Temmuz yarışmalarında da Erzincanlı öğrenciler bölge dereceleri aldı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı yarışmalarda bölge derecesi elde eden öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, ilkokul resim kategorisinde Beşsaray İlkokulu öğrencisi Fidan Su Sağış birinci, Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulu öğrencisi Ahmet Ege Altın ikinci, Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu öğrencisi Sare Güneş üçüncü oldu.

Ortaokul şiir kategorisinde ise Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Beyza Yeniçeri birincilik elde ederken, İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu öğrencisi Elif Su Yılmaz ikinci, Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu öğrencisi Eymen Yusuf Alkoyun üçüncü sırada yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yarışmalarında da Erzincanlı öğrenciler başarı elde etti.

Öykü yazma kategorisinde İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu öğrencisi Emir Özdemir bölge birincisi olurken, aynı okuldan Rahile Fazily resim kategorisinde bölge üçüncüsü oldu. Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu öğrencisi Atakan Ömer Korkut ise şiir kategorisinde bölge dördüncüsü oldu.

Törende konuşan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kartal, öğrencilerin başarılarında emeği bulunan öğretmen ve velilere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzincan'da 23 Nisan ve 15 Temmuz yarışmalarında ödül töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi

17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan cezalandırılması istendi
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan cezalandırılması istendi
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
17:01
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 17:36:21. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da 23 Nisan ve 15 Temmuz yarışmalarında ödül töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.