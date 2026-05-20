Erzincan\'da 23 Nisan ve 15 Temmuz yarışmalarında ödül töreni

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı yarışmalarda bölge derecesi elde eden öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, ilkokul resim kategorisinde Beşsaray İlkokulu öğrencisi Fidan Su Sağış birinci, Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulu öğrencisi Ahmet Ege Altın ikinci, Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulu öğrencisi Sare Güneş üçüncü oldu.

Ortaokul şiir kategorisinde ise Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Beyza Yeniçeri birincilik elde ederken, İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu öğrencisi Elif Su Yılmaz ikinci, Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu öğrencisi Eymen Yusuf Alkoyun üçüncü sırada yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yarışmalarında da Erzincanlı öğrenciler başarı elde etti.

Öykü yazma kategorisinde İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu öğrencisi Emir Özdemir bölge birincisi olurken, aynı okuldan Rahile Fazily resim kategorisinde bölge üçüncüsü oldu. Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu öğrencisi Atakan Ömer Korkut ise şiir kategorisinde bölge dördüncüsü oldu.

Törende konuşan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kartal, öğrencilerin başarılarında emeği bulunan öğretmen ve velilere teşekkür etti. - ERZİNCAN