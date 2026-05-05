Erzincan'da Hadis Yarışması Düzenlendi

05.05.2026 18:19
Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu, 5. Hadis-i Şerif Yarışması'nı yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu tarafından "5. Hadis-i Şerif Metin ve Mana Yarışması" düzenlendi.

Öğrencilerin dini bilgilerini pekiştirmek ve hadis-i şerifleri metin ve anlam bütünlüğü içinde öğrenmelerini teşvik etmek amacıyla organize edilen yarışma, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kur'an kursu konferans salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve salavatlarla başladı. Etkinlikte öğrenciler tarafından seslendirilen aşr-ı şerifler ve ilahiler, davetlilere manevi anlar yaşattı.

Yarışmada öğrenciler, ezberledikleri hadis-i şerifleri hem Arapça metin hem de Türkçe anlamlarıyla jüri karşısında sundu. Üç farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada özellikle 120 hadis kategorisindeki öğrencilerin performansı dikkat çekti.

Programa Erzincan Vali Yardımcıları Nurullah Kaya ve Rümeysa Sena Kurt, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler açıklanırken, organizasyonun gençlerin hadis-i şeriflere ilgisini artırdığı ve dini eğitim sürecine katkı sunduğu ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

