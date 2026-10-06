Erzincan'da jandarma, okullarda emniyet kemeri simülasyon eğitimi verdi - Son Dakika
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Erzincan'da jandarma, okullarda emniyet kemeri simülasyon eğitimi verdi

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Erzincan\'da jandarma, okullarda emniyet kemeri simülasyon eğitimi verdi
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Erzincan'da jandarma, il genelindeki okullarda öğrenci ve öğretmenlere trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimde emniyet kemeri simülasyon aracı kullanıldı; kemerin önemi uygulamalı gösterilerek ölüm ve yaralanmaların azaltılması hedeflendi.

Erzincan'da öğrenciler ve öğretmenlere yönelik emniyet kemeri simülasyon aracıyla uygulamalı trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Jandarması Timleri tarafından trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla eğitim çalışması yapıldı.

İl genelindeki eğitim ve öğretim kurumlarında gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrenci ve öğretmenlere, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı kullanılarak emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak gösterildi.

Çalışmalarla öğrenci ve öğretmenlerin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve trafik kazalarının neden olduğu ölüm ve yaralanmaların azaltılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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