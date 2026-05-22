Erzincan'da mesleki eğitimin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.
"Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" anlayışıyla Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kültür Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Erzincan'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin stant açarak yer aldığı etkinlikte özellikle ortaokul öğrencileri, okulların alan ve dallarını yakından tanıma fırsatı buldu.
Öğrenciler, uygulamalı çalışmaları inceleyerek mesleki eğitimin sunduğu imkanlar hakkında bilgi aldı.
Etkinlikte, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru kariyer planlaması yapmalarına katkı sunulmasının hedeflendiği belirtilirken, üretken ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde mesleki eğitimin önemine dikkat çekildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Eğitim › Erzincan'da 'Kariyer Günleri' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?