Erzincan\'da "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi

22.05.2026 08:08  Güncelleme: 08:10
Erzincan'da mesleki eğitimi tanıtmak amacıyla düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği, öğrenci ve yöneticilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ortaokul öğrencileri, meslek liselerinin alanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Erzincan'da mesleki eğitimin tanıtılması amacıyla düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

"Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" anlayışıyla Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kültür Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Erzincan'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin stant açarak yer aldığı etkinlikte özellikle ortaokul öğrencileri, okulların alan ve dallarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler, uygulamalı çalışmaları inceleyerek mesleki eğitimin sunduğu imkanlar hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru kariyer planlaması yapmalarına katkı sunulmasının hedeflendiği belirtilirken, üretken ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde mesleki eğitimin önemine dikkat çekildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

08:03
