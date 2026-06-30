Erzincan'da Su Verimliliği Eğitimi - Son Dakika
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Erzincan'da Su Verimliliği Eğitimi

Erzincan\'da Su Verimliliği Eğitimi
30.06.2026 15:48
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Erzincan'da su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı için eğitim programı düzenlendi.

Erzincan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla "Su Verimliliği Eğitimi" gerçekleştirildi.

İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı eğitim programında, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve su tasarrufuna yönelik uygulamalar ele alındı.

Programda konuşan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, su kaynaklarının korunmasının geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, özellikle tarımsal sulamada su israfının önlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Koçaker, tarımda su verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, suyun bilinçli kullanılmasının hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliği hem de gelecek nesillere yeterli su kaynaklarının bırakılması açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Eğitimde, suyun etkin ve verimli kullanımına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla katılımcılara çeşitli sunumlar yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzincan'da Su Verimliliği Eğitimi - Son Dakika

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