Erzincan'da gerçekleştirilen Lider Çocuk Tarım Kampı'na katılan ilkokul öğrencileri, seracılıktan mantar yetiştiriciliğine, tarımsal üretimden ormancılığa kadar pek çok alanı yerinde inceleme imkânı elde etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığınca Türkiye genelinde organize edilen kamp çerçevesinde, Erzincan Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik iki günlük bir eğitim programı düzenlendi.

Öğrenciler, program kapsamında Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Erzincan Orman Fidanlığına ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde tarımsal faaliyetler, bitki yetiştiriciliği, araştırma çalışmaları ve ormanların korunması hakkında bilgi edinen öğrenciler, ayrıca Sılbıslı Kadınlar Kooperatifi, Tahtalı Kardeşler Seraları ve mantar üretim tesisini gezdi.

Üretim alanlarını yakından inceleyen çocuklar, tarımsal ürünlerin üretimden tüketime uzanan süreçlerini gözlemleme fırsatı yakaladı.

İki gün boyunca süren etkinlikler kapsamında öğrencilere tarım, hayvancılık, ormancılık, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir üretim başlıklarında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Kamp sayesinde çocukların tarıma küçük yaşlarda ilgi göstermesi, üretimin önemini anlaması ve çevre bilinci edinmesinin amaçlandığı belirtildi.