Erzincan'da yeni eğitim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı, ilçe müdürleri toplantıda buluştu - Son Dakika
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Erzincan'da yeni eğitim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı, ilçe müdürleri toplantıda buluştu

Erzincan\'da yeni eğitim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı, ilçe müdürleri toplantıda buluştu
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Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları için İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlığındaki toplantıda, eğitimde kalite ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlığında düzenlenen toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, ilçelerde yürütülecek eğitim faaliyetleri, kurumlar arası koordinasyon ve eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kartal, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasının önemine değinerek, yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Erzincan'da yeni eğitim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı, ilçe müdürleri toplantıda buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da yeni eğitim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı, ilçe müdürleri toplantıda buluştu - Son Dakika
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