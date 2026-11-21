Erzincan İliç'te İlçe Tarım ve Orman ekipleri Dostal köyünde üreticilere bilgi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın İliç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dostal köyünde üreticilerle buluşup zirai bilgilendirme yaptı. Üreticilerin tarımsal üretime ilişkin soruları ele alındı, talep ve görüşleri dinlendi; ekiplerin saha çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üreticilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Dostal köyünde üreticilerle bir araya gelen ekipler, zirai konularda bilgi verdi.
Buluşmada üreticilerin tarımsal üretime ilişkin merak ettikleri konular ele alınırken, talep ve görüşleri de dinlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesine yönelik saha çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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