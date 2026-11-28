Erzincan Tercan'da Kaymakam Duman, Gözeler İlkokulunda incelemelerde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Gözeler İlkokulunu ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundu. Ziyarette öğretmen ve öğrencilerle görüşülerek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alındı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman, eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Gözeler İlkokulunu ziyaret etti.
Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Çadırkaya Belde Belediye Başkanı Sait Durgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette okulda incelemelerde bulundu.
Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Duman, okulun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenilerek eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Ziyaretin, eğitim ortamlarının yerinde görülmesi ve eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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