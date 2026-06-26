Erzurum'da eğitim alan uluslararası öğrenciler memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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Erzurum'da eğitim alan uluslararası öğrenciler memleketlerine uğurlandı

Erzurum\'da eğitim alan uluslararası öğrenciler memleketlerine uğurlandı
26.06.2026 09:11  Güncelleme: 09:13
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Erzurum'da üniversite eğitimini tamamlayan 17 farklı ülkeden 72 uluslararası öğrenci için ERULDER tarafından mezuniyet programı düzenlendi. Programda öğrencilerin Türkiye'ye katkıları vurgulanırken, Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 360 bine ulaştığı belirtildi.

Erzurum'da üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlayan 17 farklı ülkeden 72 uluslararası öğrenci, Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) tarafından düzenlenen mezuniyet programında bir araya geldi.

Müceldili Konağı'nda gerçekleştirilen programa dernek yetkilileri, paydaş kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Yemek ikramıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Açılış konuşmalarının ardından ERULDER'in tanıtım videosu ile yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ile Türkiye'ye gelen öğrencilerin, eğitim süreçlerine Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) aldıkları bir yıllık dil hazırlığının ardından başladıkları belirtildi. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencilerin özellikle mühendislik ve sağlık alanlarını tercih ettiği, en yoğun ilginin ise mühendislik bölümlerine olduğu aktarıldı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren üniversitelerde okuyan uluslararası öğrenci sayısının her geçen yıl artarak 360 bine ulaştığı vurgulandı. Türkiye'nin "yumuşak gücü" olarak adlandırılan eğitim faaliyetleri kapsamında, Erzurum mezunu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde kurdukları gönül köprüleriyle hem Türkiye'nin tanıtımını yaptıkları hem de ekonomik olarak ciddi bir döviz katkısı sundukları ifade edildi. Mezun öğrencilerin yaş meyve-sebzeden mobilyaya, ayakkabıdan makine sektörüne kadar geniş bir yelpazede Türkiye ekonomisine ticari katkı sağladığı bildirildi. Erzurum mezunlarının Gana'da Birleşmiş Milletler temsilciliğinden, Somali'deki üniversite hocalıklarına kadar kritik noktalarda görev aldığı, özellikle Somali'deki Türk etkileşiminin bu durumun en somut örneği olduğu dile getirildi.

Programda mezun olan öğrenciler adına Somalili Muhktar bir teşekkür konuşması yaparken, geçmiş yıllarda mezun olan öğrencilerin görüntülü kutlama mesajları da salondakilerle paylaşıldı. 2014 yılından bu yana Erzurum'a gelen misafir öğrencilere maddi ve manevi destek sağladıklarını belirten ERULDER Başkanı Ertan Halit Aksakal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2026 uluslararası öğrenci mezuniyet programımızı büyük bir coşkuyla ve heyecanla gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından gelip şehrimizde eğitimlerini başarıyla tamamlayan uluslararası öğrenci kardeşlerimizi yeni hayatlarına uğurlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize ve bu güzel organizasyonda omuz omuza çalıştığımız paydaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Özellikle bizden maddi manevi desteğini esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e ayrıca teşekkür ederim."

Mezuniyet programı, öğrencilere yönelik ödül töreni ve çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzurum'da eğitim alan uluslararası öğrenciler memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

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