Erzurum'da eğitim verilerine göre lise mezunları 162 bin kişi ile ilk sırada yer alıyor - Son Dakika
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Erzurum'da eğitim verilerine göre lise mezunları 162 bin kişi ile ilk sırada yer alıyor

Erzurum\'da eğitim verilerine göre lise mezunları 162 bin kişi ile ilk sırada yer alıyor
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TÜİK verilerine göre Erzurum'da 6 ve üzeri yaş nüfusta lise ve dengi okul mezunları 162 bin 241 kişiyle en kalabalık grubu oluşturdu. Yüksek lisans ve üzeri eğitim alanların sayısı 17 bin 605 olurken, yükseköğretim mezunlarının toplamı 114 bini aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı (UEİVT) verilerine göre, Erzurum'da 6 ve daha yukarı yaştaki nüfusun eğitim durumuna yönelik çarpıcı rakamlar açıklandı.

Son verilere göre, kentte lise ve dengi meslek okulu mezunları 162 bin 241 kişiyle ilk sırada yer alırken, yüksek lisans ve üzeri eğitim alanların sayısı ise 17 bin 605 olarak kayıtlara geçti.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı'ndan alınan bilgilere göre, ülke sınırları içinde ikamet eden 6 ve daha yukarı yaştaki fertlerin bitirdikleri eğitim durumu Türkiye ve il düzeyinde anlık olarak takip ediliyor. Yıllara göre değişim gösteren verilerde okul bitirmeyenler, ilkokul, ilköğretim, ortaokul, lise, yüksekokul veya fakülte ile yüksek lisans ve üzeri mezunların dağılımı listeleniyor.

Bu kapsamda Erzurum genelinde yapılan eğitim haritası çalışmasında, nüfusun eğitim kademelerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti, "Lise veya dengi meslek okulu: 162 bin 241 kişi, ilkokul mezunu: 146 bin 692 kişi, ortaokul veya dengi meslek okulu: 120 bin 750 kişi, yüksekokul veya fakülte mezunu: 96 bin 430 kişi, okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen: 71 bin 828 kişi, ilköğretim mezunu: 35 bin 113 kişi, okuma yazma bilmeyen: 26 bin 369 kişi ve yüksek lisans ve üzeri: 17 bin 605 kişi"

2025 rakamlarına göre Erzurum'daki yüksekokul, fakülte ve lisansüstü mezunlarının toplam sayısının 114 bini aşması, kentteki yükseköğrenim oranının gelişimini gözler önüne serdi. Yetkililer, eğitim istatistiklerinin kentin sosyo-ekonomik planlamalarında ve eğitim yatırımlarında stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Erzurum, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzurum'da eğitim verilerine göre lise mezunları 162 bin kişi ile ilk sırada yer alıyor - Son Dakika

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