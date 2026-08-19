Erzurum'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı

Erzurum\'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Emre Topoğlu, Erzurum'da eğitim çalışmaları ve gelecekteki hedefler üzerine toplantı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, beraberindeki heyetle birlikte çeşitli programlara katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Program kapsamında; ilçe milli eğitim müdürleri ve hayat boyu öğrenme kurumlarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'nda il genelinde yürütülen çalışmalar ile gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Dr. Emre Topoğlu ve beraberindeki heyet, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek atölyelerde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı; kursiyerlerin çalışmalarını inceleyerek usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Programın bir diğer ayağında ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmen Eğitici Eğitimi kapsamında öğretmen adaylarıyla buluşan Topoğlu; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görev alanları, yürüttüğü çalışmalar ve hayat boyu öğrenme yaklaşımına ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini paylaştı.

Kaynak: İHA

Emre Topoğlu, Erzurum, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzurum'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı
Keşap’ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni bulundu Keşap'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni bulundu
Kripto para sahiplerine kritik uyarı Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

09:18
İsmail Kartal’ın Asensio hamlesi olay oldu
İsmail Kartal'ın Asensio hamlesi olay oldu
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:56
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki Asensio kararı bardağı taşırdı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki! Asensio kararı bardağı taşırdı
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
08:23
Türk S-400’leriyle ilgili yeni iddia: Rusya engel olmayacak
Türk S-400'leriyle ilgili yeni iddia: Rusya engel olmayacak
08:01
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail’den küstah Türkiye çıkışı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 09:20:39. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.