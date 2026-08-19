Erzurum\'da Hayat Boyu Öğrenme Toplantısı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, beraberindeki heyetle birlikte çeşitli programlara katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Program kapsamında; ilçe milli eğitim müdürleri ve hayat boyu öğrenme kurumlarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'nda il genelinde yürütülen çalışmalar ile gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Dr. Emre Topoğlu ve beraberindeki heyet, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek atölyelerde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı; kursiyerlerin çalışmalarını inceleyerek usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Programın bir diğer ayağında ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretmen Eğitici Eğitimi kapsamında öğretmen adaylarıyla buluşan Topoğlu; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görev alanları, yürüttüğü çalışmalar ve hayat boyu öğrenme yaklaşımına ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini paylaştı.