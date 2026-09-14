Erzurum'da ilk ders zili çaldı, öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Ekici'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum'da ilk ders zili çaldı, öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Ekici'yi ziyaret etti

Erzurum\'da ilk ders zili çaldı, öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Ekici\'yi ziyaret etti
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Erzurum'da İlköğretim Haftası dolayısıyla ilk ders zili çaldı ve binlerce öğrenci ile öğretmen ders başı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; Yakutiye Celal Akın İlkokulu öğrencileri de kendisini makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Erzurum'da ilk ders zili çaldı, binlerce öğrenci ve öğretmen ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici İlköğretim Haftası dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleştirilen çelenk sunma törenine katılan öğrencilerle yakından ilgilenen İl Müdürü Süleyman Ekici, öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiamız için hayırlı ve başarılı olması temennisiyle İlköğretim Haftası'nı kutluyoruz" denildi.

Yakutiye Celal Akın İlkokulu öğrencileri de, İlköğretim Haftası dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'yi makamında ziyaret etti. İlköğretim Haftası'nın heyecanını ve mutluluğunu paylaşmak üzere gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, İl Müdürü Süleyman Ekici'ye çiçek takdim etti. Öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Ekixi, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler için güzel başlangıçlara, yeni başarılara ve unutulmaz anılara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Yakutiye, Erzurum, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Erzurum'da ilk ders zili çaldı, öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Ekici'yi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da ilk ders zili çaldı, öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Ekici'yi ziyaret etti - Son Dakika
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