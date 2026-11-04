Erzurum\'da öğretmen adayları, İl Milli Eğitim Müdürü Ekici\'nin mesaisini gözlemledi

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Milli Eğitim Akademisi öğretmen adaylarını ağırlayarak bir günlük çalışma programını genç eğitimcilerle paylaştı.

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim gören öğretmen adayları, eğitim yönetimi, okul ziyaretleri ve eğitim-öğretim süreçlerini yerinde gözlemlemek amacıyla Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin günlük mesaisine eşlik etti. Gün boyu süren yoğun programda adaylar, teorik bilgilerini sahada gözlemleme fırsatı yakaladı.

Koordinasyon toplantısına katıldılar

Program kapsamında ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında gerçekleştirilen "Eğitim Öğretim Süreçleri Genel Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"na katılan öğretmen adayları, yönetim ve karar alma mekanizmalarının işleyişini yakından takip etti.

Sahadaki eğitim faaliyetlerini yerinde incelediler

Toplantının ardından saha ziyaretlerine geçildi. Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Aziziye Nenehatun Anaokulu ve Aziziye Farabi İlkokuluna geçiş yaptı. Burada "Maarifin Kalbinde Oyun" teması çerçevesinde yürütülen etkinlikleri ve eğitim faaliyetlerini yerinde gözlemleyen adaylar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim süreçlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Makamda mesleki tecrübe paylaşımı

Programın son bölümünde öğretmen adaylarını makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar ve saha gözlemleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Genç meslektaşlarının görüş ve düşüncelerini tek tek dinleyen Ekici, öğretmen adaylarına mesleki gelişim süreçlerine yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik sonunda öğretmen adayları, bir eğitim yöneticisinin günlük çalışma temposunu, idari karar alma süreçlerini ve alınan kararların sahadaki yansımalarını bizzat deneyimlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.