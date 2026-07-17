Erzurum Lisesi Tarihini Yazma Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Erzurum Lisesi Tarihini Yazma Protokolü İmzalandı

Erzurum Lisesi Tarihini Yazma Protokolü İmzalandı
17.07.2026 09:10
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite, Erzurum Lisesi tarihini araştıracak.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında, "Erzurum Lisesi Tarihinin Yazılması Projesi" kapsamında hazırlanan iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük Binasında İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından imzalandı. Protokol kapsamında, Erzurum Lisesinin kuruluşundan günümüze uzanan tarihi serüveni bilimsel yöntemlerle araştırılarak kayıt altına alınacak. Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından okulun eğitim geleneği, kurumsal gelişimi ve önemli mezunlarını kapsayan kapsamlı bir tarih albümü hazırlanırken; Erzurum Lisesi tarafından mezunlar, emekli öğretmenler ve okulun hafızasında önemli yeri bulunan isimlerle sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Bu görüşmelerden elde edilen veriler akademik yazım ilkeleri doğrultusunda değerlendirilerek Erzurum Lisesinin tarihini anlatan kitap yine Erzurum Lisesi tarafından kaleme alınacak. Hazırlanacak albüm ve kitap, akademik danışmanlık sürecinden geçirilerek her iki kurumun onayının ardından kamuoyuyla buluşturulacak.

Konu ile ilgili Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Böylece Erzurum'un köklü eğitim mirasını belgeleyen, gelecek nesillere ışık tutacak kalıcı ve bilimsel bir eser eğitim dünyasına kazandırılmış olacak. Şehrimizin eğitim tarihine önemli katkılar sunacak bu anlamlı iş birliğinin hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Erzurum Lisesi Tarihini Yazma Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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