Erzurum Valiliği 27 okulun bahçe duvarı ve çitlerini yeniledi, 7 okula nizamiye yaptı

Erzurum Valiliği, okullarda fiziki güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla bu yıl 27 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilendiğini, 7 okulun bahçesine güvenlik nizamiye noktası yapıldığını açıkladı. Yıl sonuna kadar 6 yeni nizamiye noktası yapılması ve 25 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilenmesi planlanıyor.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki okullarda güvenlik şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, yıl içerisinde 27 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilendiği, 7 okulun bahçesine ise güvenlik nizamiye noktası yapıldığı kaydedildi. Yıl sonuna kadar 6 yeni güvenlik nizamiye noktası yapılması ve 25 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilenmesinin planlandığı ifade edildi. Çalışmalarla okullara girişlerin tek kapı üzerinden kontrollü şekilde sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Öğretmen ve öğrencilere acil durum eğitimi

Okullarda acil durumlara hazırlık kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitimler verdiği, çeşitli tatbikatlar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Okul kantinleri ve yemekhaneler denetleniyor

Okul sağlığı kapsamında yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesine de değinilen açıklamada, okul kantinleri ve yemekhanelerinin yılda iki kez denetlendiği belirtildi. Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa oluşturulan denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerle öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek gıdaların satışının önlenmesi ve gerekli hijyen şartlarının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları

Açıklamada, yasal şartları taşıyan okullara iş güvenliği uzmanı görevlendirildiği belirtilerek okul binalarının ve fiziki şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Bahçe görevlilerine eğitim verilecek

Okullardaki güvenlik tedbirleri kapsamında Kasım 2026 içerisinde Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim ekipleri oluşturulmasının planlandığı bildirildi. Oluşturulacak ekipler tarafından okul bahçe görevlilerine yönelik gerekli eğitimlerin verileceği belirtildi.

Erzurum Valiliği açıklamasında, öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla okul güvenliğine yönelik tedbirlerin ilgili kurumların koordinasyonunda kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.