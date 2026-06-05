Esila Naz Andız, CİMER Resim Yarışması'nda Türkiye Üçüncüsü - Son Dakika
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Esila Naz Andız, CİMER Resim Yarışması'nda Türkiye Üçüncüsü

Esila Naz Andız, CİMER Resim Yarışması\'nda Türkiye Üçüncüsü
05.06.2026 17:30
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Kahramanmaraşlı Esila Naz Andız, CİMER'e Renk Kat Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çocukların gözünden devlet-millet iletişimini yansıtmak amacıyla düzenlenen "CİMER'e Renk Kat Resim Yarışması"nda Kahramanmaraşlı Esila Naz Andız, ilkokul kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye genelinden gönderilen bin 300 eser arasından dereceye giren Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Yahya Kemal İlkokulu 4/J sınıfı öğrencisi Esila Naz Andız, CİMER'i konu alan resmiyle seçilen 6 ödüllü eser arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen törende Esila Naz Andız'a üçüncülük ödülü ve plaketi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından verildi. Programa Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İletişim Başkanlığı yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların dünyayı farklı bir bakış açısıyla gördüğünü belirterek, onların fikirleri ve hayalleriyle geleceği daha iyi bir noktaya taşıyacaklarına inandığını söyledi. Konuşmasında dijital dünyanın bilinçli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Duran, çocukları ekran bağımlılığı, dijital zorbalık ve zararlı içeriklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanılması gerektiğini ifade eden Duran, risklere karşı da farkındalık oluşturulmasının önemine değindi.

Yarışma kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, yarışmaya gönderilen eserlerden oluşan sergi de ziyaret edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Esila Naz Andız, CİMER Resim Yarışması'nda Türkiye Üçüncüsü - Son Dakika

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