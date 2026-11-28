Eskişehir Beylikova'da TYP personeline protokol kuralları Atmaca tarafından anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Toplum Yararına Program kapsamında görevli personel için protokol eğitimi yapıldı. Eğitimde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Atmaca, resmi ortamlarda nezaket, iletişim ve davranış kurallarını anlattı.
Eskişehir'in Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görev yapan personele protokol eğitimi verildi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Atmaca tarafından gerçekleştirilen eğitimde, personele resmi ortamlarda uyulması gereken nezaket, iletişim ve davranış kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Program, yapılan anlatımların ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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