Eskişehir'de 2026-YKS Heyecanı - Son Dakika
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Eskişehir'de 2026-YKS Heyecanı

19.06.2026 15:58
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Eskişehir'de 2026-YKS için 24 bin 566 aday yarın TYT'de, 16 bin 789 aday AYT'de yarışacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek olan ve ilk oturumu yarın yapılacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde binlerce aday katılacak.

20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) Eskişehir'de 24 bin 566 aday katılacak ve sınavda 2 bin 892 kişi görev yapacak.

Ardından 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) ise 16 bin 789 aday katılacağı ve bin 891 kişinin görev alacağı öğrenildi.

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise 2 bin 900 aday katılacak ve 351 kişi görev yapacak - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Eğitim, Yaşam, AYT, TYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eskişehir'de 2026-YKS Heyecanı - Son Dakika

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