Eskişehir'de Emniyet Kemeri Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Emniyet Kemeri Eğitimi

Eskişehir\'de Emniyet Kemeri Eğitimi
09.06.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobil Trafik Eğitim Tırı, gençlere emniyet kemerinin önemini simülasyonla öğretiyor.

Eskişehir'e, jandarmanın 187. yıl dönümü nedeniyle gelen Mobil Trafik Eğitim Tırı'na binen gençler, simülasyonunu deneyince emniyet kemerinin önemini anladıklarını ifade etti.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. yıl dönümü kuruluş yıl dönümü kapsamında illeri gezen Mobil Trafik Eğitim Tırı, Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valilik Meydanına kurulan tır ve statlar özellikle gençlerin ilgisini çekti. "Emniyet Kemeri Hayata Bağlar" ve "Trafik Eğitimi" vurguları ile vatandaşlar çarpışma ve takla simülasyonunu deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikten sorumlu komutanlar, vatandaşlarla yakından ilgilenip, bilgi verdi. Öte yandan kurulan stantlarda jandarmanın kullandığı ve geneli yerli olan araç ve gereçler de sergilendi.

"Attığım taklada emniyet kemerinin bizi sıkı sıkı tuttu"

Takla simülasyonunu deneyen Azizhan Toksoy, "Öncelikler jandarmamıza 187. kuruluş yıl dönümlerinde böyle bir etkinlik düzenledikleri için çok teşekkür ederiz. Kentin merkezinde böyle etkinlikleri deneyimlemek bizim için güzel oluyor. İnsanların ilgisinin de yüksek olduğunu görüyorum, çocuklar için özel etkinlikler yapmışlar. Simülasyonda kaza anında nasıl davranmamız gerektiğini öğretiyorlar. Ben daha önce hiç takla atmamıştım. Attığım taklada emniyet kemerinin bizi sıkı sıkı tuttuğunu fark ettim" dedi.

Takla atan aracın içerisinde ürperdiğini anlatan Eylül Ayçelik ise şöyle konuştu;

"Ben de emniyet kemerinin önemini anladım. Daha önce bir kaza anı ile alakalı bir fikrim yoktu. Daha önce bir kazaya karışmamıştım. Güzel bir deneyim oldu. Araç ters döndüğünde etrafa tutundum ve çok ürperticiydi." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Etkinlik, Güvenlik, Trafik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Eskişehir'de Emniyet Kemeri Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
Somali’de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi "Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
Bahçeli’nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi
Amedspor’a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

16:36
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
16:13
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:58
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 16:44:44. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Emniyet Kemeri Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.