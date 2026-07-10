'Balık Adamlar' Sakaryabaşı'nda eğitimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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'Balık Adamlar' Sakaryabaşı'nda eğitimlerini sürdürüyor

\'Balık Adamlar\' Sakaryabaşı\'nda eğitimlerini sürdürüyor
10.07.2026 09:45  Güncelleme: 10:02
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı Çifteler Sakaryabaşı'nda kapsamlı eğitim gerçekleştirdi. İtfaiye Amiri Tacettin Duman, Porsuk Çayı'ndaki balçık tehlikesi ve suya atılan çöplerin kurtarma operasyonlarını zorlaştırdığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, zorlu yaz sezonu öncesi Çifteler Sakaryabaşı'nda eğitim gerçekleştirdi. Yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı 7/24 teyakkuzda olduklarını belirten İtfaiye Amiri Tacettin Duman, Porsuk Çayı'ndaki balçık tehlikesine ve suya atılan çöplerin kurtarma operasyonlarını zorlaştırmasına dikkat çekerek hayati uyarılarda bulundu.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Su Altı Arama Kurtarma ekibi, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla yıl boyunca sürdürdüğü zorlu eğitim programlarına ara vermeden devam ediyor. Ekip, son olarak Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı bölgesinde kapsamlı ve geniş çaplı bir eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen eğitimlerde profesyonel dalgıçlar; temel dalış becerileri, dalışta seviye yükseltme, su altı navigasyonu (yön bulma) ile su altı arama ve kurtarma tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak defalarca tekrar etti. Ekibin hem fiziki hem de teknik yeterliliğini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen bu zorlu program, gerçeği aratmayan senaryolarla başarıyla tamamlandı.

Yaz aylarında vaka sayıları katlanıyor

Eskişehir genelinde bulunan Porsuk Çayı, sulama kanalları, barajlar ve göletlerde özellikle haziran, temmuz ve ağustos aylarında suda boğulma vakalarında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken İtfaiye Amiri Tacettin Duman, ekiplerinin çalışma sistemine dair önemli bilgiler verdi. Görevlerinin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Duman, şunları söyledi:

"Toplam 11 kişilik uzman kadromuzla haftanın 7 günü 24 saat göreve hazır bulunuyoruz. Eskişehir halkına en iyi hizmeti sunabilmek adına donanım ve eğitimlerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu iş çok zorlu bir görev olduğu için ekibimizi gönüllülük esasıyla seçiyoruz. Son olarak eğitmenlerimiz gözetiminde gerekli kursları başarıyla tamamlayan iki yeni dalgıcı daha bünyemize katarak gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. Hava şartları ne olursa olsun müdahaleye hazır olan bir ekibiz. Normalde yılda ortalama 10-12 vakaya giderken, maalesef yaz aylarında bu sayılar çok artıyor."

"Porsuk Çayı'na kesinlikle girmeyin"

Vatandaşları su kenarlarında daha dikkatli olmaya davet eden İtfaiye Amiri Tacettin Duman, özellikle ebeveynleri ve Porsuk Çayı çevresindeki tehlikeleri hakkında uyardı. Duman, "Vatandaşlarımızdan uyarı levhalarına kesinlikle dikkat etmelerini, su kenarlarında tedbirli yürümelerini istiyoruz. Güvenli alanlar dışında, özellikle ebeveynsiz çocukların suya girmemesini tavsiye ediyoruz. Porsuk Çayı'nın zemininde yoğun bir balçık (mil) tabakası bulunuyor. Bu tabaka suya giren kişide batma tehlikesine sebep oluyor ve buna bağlı olarak yaşanan panik boğulmalara sebep oluyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın Porsuk Çayı'na kesinlikle girmemelerini önemle hatırlatıyoruz" dedi.

Sualtındaki gizli engel: şişeler ve lastikler

Porsuk Çayı'nın belediye ekiplerince düzenli olarak temizlenmesine rağmen duyarsızca suya atılan çöplerin arama kurtarma operasyonlarını tehlikeye attığını belirten Duman, "Suya atılan şişe ve lastik gibi çöpler, bizim su altındaki görüşümüzü ve hareket kabiliyetimizi kısıtlıyor, operasyonlarımızı engelliyor. Bu konuda halkımızdan yüksek bir duyarlılık bekliyoruz. Kısa süre önce Kanlıkavak Parkı'nda sabaha karşı suya düşen bir vatandaşımız oldu. Çevreden atılan bir can simidi ve ekibimizin çok hızlı müdahalesi sayesinde bu vatandaşımızı sağ salim kurtarmayı başardık. Lütfen kıyılardaki bu ekipmanları koruyalım ve acil durumlarda ilk müdahale için kullanmaktan çekinmeyelim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim 'Balık Adamlar' Sakaryabaşı'nda eğitimlerini sürdürüyor - Son Dakika

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