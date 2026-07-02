Eskişehir'den Ekran Bağımlılığına Yenilikçi Çözüm - Son Dakika
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Eskişehir'den Ekran Bağımlılığına Yenilikçi Çözüm

Eskişehir\'den Ekran Bağımlılığına Yenilikçi Çözüm
02.07.2026 10:44
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Öğrenciler, 3D tasarımlarla ekran bağımlılığına karşı çözümler üretti, sergi büyük ilgi gördü.

Eskişehir Vali Münir Raif Güney İlkokulu öğrencilerinden ekran bağımlılığına karşı, 3D tasarımlı 'Harezmi Eğitim Modeli' kapsamında yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Vali Münir Raif Güney İlkokulu 3-F sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Elif İlbars rehberliğinde 'Harezmi Eğitim Modeli' kapsamında yıl boyunca yürütülen yenilikçi çalışmalarını düzenlenen görkemli bir yıl sonu sergisiyle taçlandırdı. Öğrencilerin 'Ekran Bağımlılığı' konusuna odaklandığı ve kendi tasarladıkları 3D baskı modellerle çözümler ürettiği sergi, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin felsefesiyle birleşerek ziyaretçilerden tam not aldı. 'Harezmi Eğitim Modeli' Yıl Sonu Sergisi, teknoloji ve toplumsal farkındalığı bir araya getirdi. Öğrenciler, dijital dünyada sadece pasif birer 'tüketici' olmak yerine; teknolojiyi bilinçli kullanan ve üreten bireyler olarak geliştirdikleri özgün projeleri başarıyla sergilediler.

'Köklerden Geleceğe 3D Teknolojisiyle Bütüncül Yaklaşım'

Sergilenen projeler; 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yapı taşlarından olan 'bütüncül eğitim' anlayışının somut birer örneği oldu. Teknolojinin esiri olmak yerine onu faydalı bir araca dönüştürmeyi hedefleyen öğrenciler, ekran bağımlılığına karşı geliştirdikleri, çözümleri bilgisayar ortamında modelleyip 3D yazıcılarla somut ürünlere dönüştürdüler. Tasarladıkları prototiplerle, milli ve insani değerleri merkeze alan çocuklar, 'Maarif Modeli'nin işaret ettiği 'köklerden geleceğe' köprüsünü başarıyla kurduklarını kanıtladılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Eskişehir'den Ekran Bağımlılığına Yenilikçi Çözüm - Son Dakika

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