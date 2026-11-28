Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencilere hayat becerileri eğitimi veriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik hayat becerileri eğitimleri düzenliyor. Kişisel gelişime katkı sağlamak amacıyla verilen eğitimlere öğrenciler katılıyor ve programın belirlenen takvim doğrultusunda süreceği bildirildi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik Hayat Becerileri Eğitimleri devam ediyor.
Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında çeşitli konularda eğitimler veriliyor. Yurt bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara öğrenciler katılım sağlıyor.
Eğitimlerin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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