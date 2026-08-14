ETÜ Dekanı TMOK Komisyonunda - Son Dakika
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ETÜ Dekanı TMOK Komisyonunda

ETÜ Dekanı TMOK Komisyonunda
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Prof. Dr. Serhat Özbay, spor bilimleri ve teknoloji alanında TMOK bünyesindeki komisyona katıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Özbay, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde faaliyet gösteren Olimpik Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komisyonunda görev alacak.

Bilimsel bilgi ile teknolojik gelişmelerin olimpik spor ekosistemine aktarılmasına yönelik çalışmaların yürütüleceği komisyonda, spor bilimleri ile farklı disiplinlerin bir araya getirilmesi ve yenilikçi uygulamaların olimpik hareketin gelişimine katkı sunacak biçimde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Komisyonun çalışmaları kapsamında sporcu performansının geliştirilmesinden bilimsel araştırmaların desteklenmesine, yeni teknolojilerin spor alanındaki kullanımından veri temelli uygulamalara kadar olimpik sporların geleceğini ilgilendiren farklı başlıklarda çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor. Bilim, teknoloji ve inovasyon ekseninde gerçekleştirilecek çalışmalarla Türkiye'nin olimpik alandaki bilimsel kapasitesinin güçlendirilmesi ve akademik bilgi birikiminin sporun farklı paydaşlarıyla buluşturulması amaçlanıyor.

"Bilim ve Teknolojinin Spordaki Rolü Her Geçen Gün Artıyor"

Komisyonda görev alacak olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Özbay, sporun günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelerle çok daha güçlü bir etkileşim içinde olduğunu belirtti.

Sporcu performansının geliştirilmesinden antrenman süreçlerinin planlanmasına kadar pek çok alanda bilimsel verinin ve yeni teknolojilerin belirleyici hale geldiğini ifade eden Özbay, "Olimpik sporların geleceğini yalnızca saha içindeki çalışmalarla değerlendirmek artık mümkün değil. Spor bilimleri, veri analizi, teknoloji ve inovasyonun bir arada ele alındığı çok disiplinli bir yapı giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu komisyonda akademik bilgi ve deneyimimizi ülkemizin olimpik hedeflerine katkı sağlayacak çalışmalarla buluşturmayı son derece kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Komisyonda farklı disiplinlerden uzmanlarla birlikte gerçekleştirilecek çalışmaların yeni araştırma ve uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydeden Özbay, "Üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin sporcularımıza, antrenörlerimize ve spor kurumlarımıza doğrudan katkı sunabilmesi önemli. ETÜ Spor Bilimleri Fakültesinin sahip olduğu akademik birikimi de bu çalışmaların bir parçası haline getirerek Türk sporunun bilim ve teknoloji temelli gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özbay, olimpik sporların bilim, teknoloji ve inovasyon ekseninde gelişmesine yönelik oluşturulan çalışma ortamının önemine dikkati çekerek, "Bu alanda ortak aklı ve bilimsel yaklaşımı önceleyen bir çalışma zemininin oluşturulmasına verdikleri destek dolayısıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a ve Olimpik Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Türksoy Işım'a teşekkür ediyorum. Komisyon bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaların Türk sporuna ve ülkemizin olimpik hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ETÜ Dekanı TMOK Komisyonunda - Son Dakika

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