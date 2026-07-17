Fransızca Öğretmenleri Yaz Üniversitesi İzmir'de - Son Dakika
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Fransızca Öğretmenleri Yaz Üniversitesi İzmir'de

Fransızca Öğretmenleri Yaz Üniversitesi İzmir\'de
17.07.2026 10:20
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Fransızca öğretmenleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bir araya gelerek mesleki gelişim fırsatı buldu.

Fransızca öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek ve farklı kurumlar arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Fransızca Öğretmenleri Yaz Üniversitesi' etkinliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen 163 Fransızca öğretmenini İzmir'de buluşturdu. Dört gün boyunca, alanında uzman 24 eğitmen tarafından verilen 114 saatlik eğitim ve atölye programında yer alan katılımcılar; çağdaş öğretim yöntemleri, dijital eğitim araçları, ölçme-değerlendirme uygulamaları, kültürlerarası iletişim ve yenilikçi sınıf içi yaklaşımlar üzerine çalışma fırsatı buldu. İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Akademik Koordinatörü ve Organizasyon Komitesi Üyesi Başak Çiftçioğlu, "Önümüzdeki yıllarda da benzer projeleri hayata geçirmeyi ve İzmir'i uluslararası eğitim etkinliklerinin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İEÜ'deki üçüncü buluşma

Etkinliğin kendisi için ayrı bir anlamı bulunduğunu belirten Başak Çiftçioğlu, "Yaz Üniversitesi'nin ilk buluşması 2009 yılında, ikinci buluşması ise 2012'de yine İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenmişti. Aradan geçen yılların ardından altıncı buluşmanın yeniden üniversitemizde gerçekleştirilmesi, hem kurumumuzun uluslararası eğitim alanındaki birikimini hem de Fransızca öğretmenlerinin bu organizasyona duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

Güçlü iş birliği ağı

Fransızca Öğretmenleri Yaz Üniversitesi'nin, hizmet içi eğitim programı olmanın ötesinde, Türkiye'de Fransızca öğretiminin geleceğine yön veren önemli bir buluşma niteliği taşıdığına dikkat çeken Çiftçioğlu, "Öğretmenlerin farklı deneyimleri paylaşmalarına, yeni iş birlikleri geliştirmelerine ve uluslararası eğitim ağlarıyla bir araya gelmelerine imkan sağlayan bu organizasyon, aynı zamanda Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği, Institut français de Turquie, APFİZ ve Türkiye'nin farklı illerindeki Fransızca öğretmenleri dernekleri arasındaki güçlü iş birliğinin de somut bir göstergesi oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak böylesine köklü ve uluslararası nitelik taşıyan bir organizasyona yeniden ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

"İzmir'i eğitim merkezi yapmayı hedefliyoruz"

Çiftçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversitemizin akademik altyapısı, ev sahipliği deneyimi ve uluslararası vizyonu sayesinde katılımcılar, hem nitelikli eğitim programına hem de güçlü bir mesleki dayanışma ortamına erişme fırsatı buldu. Önümüzdeki yıllarda da Fransızca öğretiminin gelişimine katkı sağlayacak benzer projeleri hayata geçirmek ve İzmir'i uluslararası eğitim etkinliklerinin önemli merkezlerinden biri haline getirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor." - İZMİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Eğitim, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Fransızca Öğretmenleri Yaz Üniversitesi İzmir'de - Son Dakika

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