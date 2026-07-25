GAÜN ve MÜSİAD\'dan Ticaret Akademisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile MÜSİAD Gaziantep Şubesi arasında hayata geçirilen "Ticaret Akademisi", iş dünyasının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunarken, GAÜN öğrencilerinin mezuniyet öncesinde iş hayatının dinamikleriyle tanışmasını ve profesyonel hayata daha donanımlı hazırlanmasını, kurumlar arası iletişim ve işbirliğini güçlendirilmesini güncel gelişimlere bağlı olan yeni yeni ve yenilikçi bilgileri karşılıklı paylaşılmasını hedeflniyor.

Gaziantep Üniversitesi ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi arasında, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, iş dünyasının nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlamak ve öğrencileri mesleki hayata hazırlamak, iş dünyası ile akademik çerçevede teori ile pratiği bir araya getirmek, bilgi, deneyim, tecrübe ve veri paylaşımı amacıyla "Ticaret Akademisi Kurulması ve Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında kurulacak Ticaret Akademisi'nde, Gaziantep iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik eğitim programları düzenlenecek. Akademisyenlerin teorik birikimi ile MÜSİAD üyesi sanayici ve iş insanlarının saha tecrübesini bir araya getirecek programla, aile şirketlerinin kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyümesi desteklenirken üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve üniversite öğrencilerinin iş dünyasına uyum süreçlerinin de hızlandırılması amaçlanıyor.

GAÜN öğrencileri iş hayatına hazırlanacak

Ticaret Akademisi'nin öncelikli hedeflerinden biri, GAÜN öğrencilerinin henüz mezun olmadan iş hayatının gerçekleri ve beklentileriyle tanışmasını sağlamak olacak. Öğrenciler, üniversitede edindikleri akademik bilgileri MÜSİAD üyesi sanayici ve iş insanlarının saha tecrübeleriyle pekiştirme fırsatı bulacak. Girişimcilik, e-ticaret, dış ticaret, yapay zeka, veri analitiği ve dijital dönüşüm gibi alanlarda kazanacakları yetkinliklerle kariyer planlamalarını daha güçlü bir zeminde yapabilecek.

Geleceğin yetkinliklerine yönelik eğitimler

Eğitim programlarının müfredatı, ders paketleri ve içerikleri GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından akademik esaslara uygun şekilde hazırlanacak. Eğitimler ağırlıklı olarak GAÜN İİBF öğretim üyeleri tarafından yürütülecek; ihtiyaç halinde alanında uzman isimler de programa dahil edilecek. Akademide Girişimcilik, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Stratejik Yönetim, Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve Dış Ticaret, İhracat, Finansal Yönetim, Yapay Zeka, Veri Analitiği, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Ahlakı ve Sürdürülebilirlik ile Proje Yönetimi başlıklarında eğitimler gerçekleştirilecek.

"Öğrencilerimizin iş dünyasına bir adım önde başlamalarını hedefliyoruz"

GAÜN İİBF Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut, Ticaret Akademisi kapsamında sunulacak eğitim programlarının akademik esaslara uygun olarak hazırlanacağını belirterek, "Güncel ve yenilikçi uygulamalar, değişim ve dönüşümlerin dikkate alınmasına önem verilecektir. Teorik birikimimizi sahaya aktarırken öğrencilerimizin iş dünyasını daha yakından tanımasına ve bir adım önde başlamasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Girişimcilikten dijital dönüşüme, finansal yönetimden yapay zeka ve veri analitiğine kadar günümüz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kritik başlıklara odaklanarak bilgiyi, deneyim ve tecrübeye aktarmayı ve uygulamaya geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"MÜSİAD Ticaret Akademisi gençleri iş hayatına hazırlayacak"

MÜSİAD Gaziantep Sosyal Kalkınma ve Eğitim Politikalarından Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Mıhçıoğlu, Ticaret Akademisi'nin sanayicilerin ve çalışanların kurumsal gelişimine önemli katkılar sunacağını belirterek, akademinin aynı zamanda geleceğin liderleri ve girişimci adayları olan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerine rehberlik edeceğini ifade etti. Mıhçıoğlu, öğrencilerin MÜSİAD üyesi sanayicilerin saha tecrübelerinden faydalanarak iş hayatının gerektirdiği pratik bilgi ve becerileri kazanacaklarını, sanayinin kurumsallaşması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi açısından bu projenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Üniversite-sanayi iş birliğini sahayla buluşturuyoruz"

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, projenin Gaziantep'in nitelikli insan kaynağına önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Üniversite-sanayi iş birliğini kağıt üzerinde bırakmayıp sahayla doğrudan buluşturan Ticaret Akademisi; hem kentimizin nitelikli insan kaynağı altyapısını güçlendirecek hem de gençlerimizin geleceğin rekabetçi iş dünyasına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunacaktır. GAÜN öğrencilerimizin henüz eğitim hayatları devam ederken iş dünyasıyla temas kurmalarını, sanayicilerimizin tecrübelerinden faydalanmalarını ve mezuniyet sonrasında çalışma hayatına daha güçlü başlamalarını son derece önemsiyoruz. Protokolün Gaziantep'imize, iş dünyamıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çift onaylı başarı sertifikası

Yüz yüze, çevrim içi veya hibrit yöntemlerle düzenlenecek eğitim faaliyetlerini başarıyla tamamlayan ve gerekli devam ve değerlendirme kriterlerini karşılayan katılımcılara, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ile MÜSİAD Gaziantep Şubesi'nin ortak imzasını ve onayını taşıyan başarı sertifikaları verilecek.