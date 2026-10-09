Gaziantep Araban'da çocukların güvenliği için kurumlar arası toplantı yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep Araban'da çocukların güvenliği için kurumlar arası toplantı yapıldı

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Gaziantep Araban\'da çocukların güvenliği için kurumlar arası toplantı yapıldı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde öğrenci güvenliğine yönelik tedbirlerin artırılması için kurumlar arası toplantı düzenlendi. Kaymakam Ceylan başkanlığındaki toplantıda çocukların güvenliği, risklerin önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, gerçekleştirilen kurumlar arası toplantı da öğrencilerin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılması iş birliği değerlendirildi.

Araban İlçesi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü kapsamında, İlçe Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan başkanlığında kurumlar arası toplantı gerçekleştirildi.

Araban İlçe Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Vekili Şemsettin İnce, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Kezban Tuncay, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ramazan Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Servet Arslan, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Merve Özlü'nün katıldığı toplantıda çocuklarımızın güvenliğinin sağlanması, risklerin önlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Eğitim için el ele, hep birlikte zirveye" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziantep Araban'da çocukların güvenliği için kurumlar arası toplantı yapıldı - Son Dakika
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