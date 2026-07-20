Gediz'de Mesleki Eğitimde Yenilik - Son Dakika
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Gediz'de Mesleki Eğitimde Yenilik

Gediz\'de Mesleki Eğitimde Yenilik
20.07.2026 11:49
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Gediz Yunus Emre MTAL bünyesinde ortaokul açılarak, mesleki eğitimde yeni bir döneme girildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde eğitim alanında çığır açacak ve geleceğin nitelikli iş gücünü çok daha erken yaşta şekillendirecek tarihi bir adıma imza atıldı. İlçenin köklü eğitim kurumlarından Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, doğrudan geleceğe yönelik üretken nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bir ortaokul bölümü açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Aydın'ın mesleki eğitime yeni bir dinamizm kazandırmak ve geleceğin kalifiye elaman ihtiyacını temelden çözmek adına gösterdiği yoğun ve kararlı çabalar sonucunda hayata geçirilen bu proje, Gedizli aileler ve öğrenciler arasında şimdiden büyük bir heyecan oluşturdu. Eğitimde yepyeni bir sayfa açan bu gelişme sayesinde, ortaokul çağındaki pırıl pırıl öğrenciler artık geleceğe çok daha güçlü adımlarla ve emin bir başlangıçla hazırlanacaklar.

Açılan yeni ortaokul bölümü, öğrencilerine sadece güçlü bir akademik temel sunmakla kalmayıp, aynı zamanda ahlaklı ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlayan değerler odaklı bir eğitim modeli uygulayacak. Güvenli, sevgi dolu ve destekleyici bir okul kültürünün hakim olacağı bu yeni eğitim yuvasında, çocukların erken yaşta hayallerini gerçekleştiren güçlü bir geleceğe adım atmaları sağlanacak. Bilgi, beceri ve deneyimin bir arada yoğrulacağı bu modern yapıda, öğrenciler hem akademik derslerini eksiksiz alacak hem de geleceğin dünyasına yön veren donanımlarla erkenden tanışma şansı elde edecekler.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki ortaokulda eğitim görecek öğrenciler, ilgi ve yeteneklerini çok daha erken yaşta keşfederek mesleklerle erkenden tanışma imkanı bulacaklar. Gelişen teknolojiye tam uyum sağlayan modern eğitim anlayışı çerçevesinde, öğrenciler teorik bilgiyi okulun güçlü atölye ve laboratuvarlarında bizzat uygulayarak, yaşayarak öğrenecekler. Özgün, girişimci ve karmaşık problemleri çözebilen üreten bireyler olarak yetişecek olan öğrenciler; disiplinli, planlı ve güvenli bir ortamda akademik başarılarını da en üst düzeye çıkaracaklar.

Henüz ortaokul sıralarındayken lise tercihlerine ve kariyer planlamasına hazırlanan bu şanslı gençler; etkili iletişim, iş birliği, analitik düşünme ve dijital okuryazarlık gibi 21. yüzyıl becerilerini de çok erken yaşta kazanma fırsatına sahip olacaklar. Bu sayede okul, geleceğin mühendisleri, teknisyenleri ve vizyoner girişimcileri için sarsılmaz ve sağlam bir temel inşa edecek.

Mesleki eğitimin erken yaşta başlamasının Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Aydın, bu büyük gurur projesinin detaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yunus Emre MTAL bünyesinde açılan ortaokulun Gediz için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan İlçe Müdürü Recep Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Gediz'imizin eğitim tarihinde çok önemli, bir o kadar da vizyoner bir günün haklı gururunu yaşıyoruz. Mesleki eğitimde kalitenin artırılması ve sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye, donanımlı insan gücünün yetiştirilmesi adına her zaman daha iyisini hedefledik. Yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bünyesinde ortaokul bölümünü açarak geleceğe yön verecek nesillerin yetişeceği harika bir zemin hazırladık. Bizim amacımız, evlatlarımızın sadece lise çağında değil, henüz ortaokul sıralarındayken teknolojiyle, üretimle ve mesleki pratiklerle tanışmasıdır. Burada okuyacak evlatlarımız, nitelikli bir akademik temelin üzerinde ahlaklı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yükselecek, atölyelerimizde üreterek büyüyeceklerdir. Geleceğin büyük mühendislerini, donanımlı teknisyenlerini ve parlak girişimcilerini yetiştirmek için çıktığımız bu yolda bizlere her zaman destek olan bakanlığımıza, il müdürlüğümüze ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Birlikte öğrenip birlikte büyüyeceğimiz bu yeni eğitim sayfasının tüm ilçemize, velilerimize ve pırıl pırıl öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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