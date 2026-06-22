Gediz Lisesi Türkiye İkincisi Oldu! - Son Dakika
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Gediz Lisesi Türkiye İkincisi Oldu!

Gediz Lisesi Türkiye İkincisi Oldu!
22.06.2026 11:35
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Gediz MNA Anadolu Lisesi, hijyen ve çevre bilinci yarışmasında Türkiye ikinciliği kazandı.

Öğrencilere hijyen ve çevre bilinci aşılamak amacıyla ülke genelinde düzenlenen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" Sosyal Sorumluluk Yarışması'nda Kütahya'nın Gediz ilçesi tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye'nin 81 ilinden toplam bin 781 gibi rekor sayıda projenin kıyasıya yarıştığı organizasyonda, Gediz Mustafa Necib Alayeli (MNA) Anadolu Lisesi büyük bir fark oluşturarak lise kategorisinde Türkiye ikinciliği derecesini elde etti. İlçeyi ve tüm Kütahya'yı gururlandıran bu başarı, Gediz'in eğitimdeki vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gediz Mustafa Necib Alayeli Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Zeynep Özlem Ölmez Mamiş rehberliğinde ve öğrencilerin yoğun emekleriyle titizlikle yürütülen "Hayatın Özü; Hijyende Bilim, Doğada İz, Atıktan Özgürlüğe Uzanan Bir Farkındalık Yolculuğu" adlı proje, hem jüri üyelerinin hem de katılımcıların büyük beğenisini topladı. Çevre bilincini, geri dönüşümü ve hijyeni bilimsel bir süzgeçten geçirerek toplumsal farkındalığa dönüştürmeyi amaçlayan proje, bin 781 katılımcı arasından sıyrılarak kürsüye çıkmayı başardı.

Yarışmanın ödül töreni Çanakkale'de geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Gediz heyetinin gurur dolu anlar yaşadığı törende ödüller; Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin tarafından Mustafa Necib Alayeli Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatih Asiltürk'e ve Proje Danışman Öğretmeni Zeynep Özlem Ölmez Mamiş'e takdim edildi. Çevre ve hijyen bilincini geleceğe taşıyan bu anlamlı organizasyonda Türkiye ikinciliği derecesiyle dönen Gediz ekibi, kazandıkları başarı ödülleriyle de takdir topladı. Yarışma şartnamesi kapsamında elde edilen bu dereceyle birlikte MNA Anadolu Lisesi 35 Bin TL, Proje Danışman Öğretmeni Zeynep Özlem Ölmez Mamiş 20 bin TL ve proje ekibinde yer alan her bir öğrenci ise ayrı ayrı 10 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Türkiye, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Gediz Lisesi Türkiye İkincisi Oldu! - Son Dakika

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