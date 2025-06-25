Geleceği Sahneye Taşıyan Gece: Anabilim Kültür ve Sanat Gala Gecesi

Türk edebiyatının unutulmaz yazarlarından Haldun Taner'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Cengiz Çevik'in üstlendiği "Ay Işığında Şamata" adlı tiyatro oyunu, Anabilim Müzikal Tiyatro Topluluğu'nun sahne performansıyla izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Geceye damgasını vuran bu başarılı gösteri, seyirciden büyük beğeni topladı.

Sanata ve Spora İlham Veren İsimler Anabilim Sahnesinde Onurlandırıldı

Sunuculuğunu başarılı oyuncu Muharrem Türkseven'in yaptığı bu özel gecede; sanatın, sporun ve basının bir araya geldiği anlamlı bir ödül töreni de gerçekleştirildi. Anabilim Eğitim Kurumları'nın farklı alanlarda fark yaratan isimleri sahnesinde ağırladığı ödül töreninde; ülkemizin sanat ve spor alanındaki güçlü temsilcilerine Anabilim ailesi adına özel ödüller takdim edildi.

Anabilim İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı ve İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç'ın takdim ettiği ödüller şu şekildeydi:

Sayısız sanat projesine danışmanlık yapmış, yaratıcı vizyonuyla öne çıkan porselen sanatçısı Burçak Temel'e "Yılın Sanat Elçisi" Ödülü, oyunculuğu ile dikkat çeken Eren Peköz'e Yılın Çıkış Yapan Komedi Oyuncusu" Ödülü, genç yaşına rağmen ekranlarda büyük bir beğeni kazanan oyuncu Cihan Şimşek'e"Yılın Genç Erkek Oyuncusu" Ödülü, 2024 Dünya Kite Şampiyonu, milli sporcu, milli takım antrenörü ve TYF Kanat ve Uçurtma Sörfü Komite Başkanı Avukat Bilge Öztürk'eYılın Kadın Sporcusu Ödülü, tarafsız haberciliği ile öne çıkan haberler.com haber sitesi adına Dr. Cenap Çoşkun'a "Yılın Haber Sitesi" Ödülü verildi.

Anabilim İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı bu özel geceyle ilgili olarak, "Anabilim'de biz sadece öğreten değil, ilham veren bir eğitim anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu gece, gençlerimizin sahnedeki ışığıyla bir kez daha gururlandık. Emeği geçen herkese ve yanımızda olan değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz."diye belirtti.

Anabilim İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç ise yaptığı açıklamada, "Anabilim'de sanatı, bilimi ve sporu aynı potada buluşturarak geleceği şekillendiren bireyler yetiştiriyoruz. Bu gece, işte tam da bu vizyonumuzun bir yansımasıydı. Bu anlamlı gecenin mimarları öğrencilerimize ve değerli konuklarımıza çok teşekkür ederiz." diye belirtti.