Genç Zihinler Yarışıyor: Batman Fen Lisesi Birinci

BATMAN'da, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Genç Zihinler Yarışıyor' bilgi yarışmasının finalinde Batman Fen Lisesi birinci oldu.

Batman Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Zihinler Yarışıyor' bilgi yarışmasının finali, Gültepe Mahallesi'ndeki Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Final programına Vali Ekrem Canalp, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Finalde, 70 lise arasında yapılan yarışmalarda ilk 3'e kalan Batman Fen Lisesi, Fatma Aliye Fen Lisesi ve Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencileri yarıştı.

Genel kültür, tarih, coğrafya ve spor alanlarında öğrencilere 15 soru yöneltildi. Soruların büyük bölümünü doğru yanıtlayan Batman Fen Lisesi birinci olurken, Fatma Aliye Fen Lisesi ikinci, Ziya Gökalp Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Yarışma, ödül töreniyle sona erdi. Yarışmanın; Batman merkez ve ilçelerinde farklı başarı ve sosyo-ekonomik düzeydeki resmi ve özel liselerde eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamak, sosyal ve sanatsal etkinliklere yönlendirmek, suç örgütleri tarafından illegal olaylara çekilmelerini önlemek ve başarılı öğrencileri ödüllendirerek diğer öğrencilere örnek olmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.