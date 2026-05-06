Genç Zihinler Yarışıyor: Batman Fen Lisesi Birinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Zihinler Yarışıyor: Batman Fen Lisesi Birinci

06.05.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen bilgi yarışmasında Batman Fen Lisesi birinci oldu. Yarışma 70 lise katıldı.

BATMAN'da, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Genç Zihinler Yarışıyor' bilgi yarışmasının finalinde Batman Fen Lisesi birinci oldu.

Batman Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Zihinler Yarışıyor' bilgi yarışmasının finali, Gültepe Mahallesi'ndeki Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Final programına Vali Ekrem Canalp, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Finalde, 70 lise arasında yapılan yarışmalarda ilk 3'e kalan Batman Fen Lisesi, Fatma Aliye Fen Lisesi ve Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencileri yarıştı.

BATMAN FEN LİSESİ BİRİNCİ OLDU

Genel kültür, tarih, coğrafya ve spor alanlarında öğrencilere 15 soru yöneltildi. Soruların büyük bölümünü doğru yanıtlayan Batman Fen Lisesi birinci olurken, Fatma Aliye Fen Lisesi ikinci, Ziya Gökalp Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Yarışma, ödül töreniyle sona erdi. Yarışmanın; Batman merkez ve ilçelerinde farklı başarı ve sosyo-ekonomik düzeydeki resmi ve özel liselerde eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamak, sosyal ve sanatsal etkinliklere yönlendirmek, suç örgütleri tarafından illegal olaylara çekilmelerini önlemek ve başarılı öğrencileri ödüllendirerek diğer öğrencilere örnek olmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Genç Zihinler Yarışıyor: Batman Fen Lisesi Birinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
MHP’li Feti Yıldız’dan ’mutlak butlan’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
Tahir Kıran’dan Fenerbahçe’deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

19:18
İşte Gülistan’ın kaybolduğu gün attığı son mesaj
İşte Gülistan'ın kaybolduğu gün attığı son mesaj
19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 19:33:11. #7.13#
SON DAKİKA: Genç Zihinler Yarışıyor: Batman Fen Lisesi Birinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.