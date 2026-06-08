Gençlere Terör Bilinci!

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite gençlerini terör örgütlerinin tuzaklarına karşı bilinçlendirmek amacıyla "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Teknolojinin ve dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte terör örgütlerinin propaganda yöntemleri de değişim gösteriyor. Özellikle üniversite eğitimi için şehre yeni gelen veya sosyal çevre edinmeye çalışan dinamik genç nüfusu hedef alan örgütlerin tuzaklarına karşı kolluk kuvvetleri önlemlerini artırıyor. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) bünyesinde düzenlenen Aküfest'26 etkinlikleri çerçevesinde bir stant açtı. Uzman emniyet personeli; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve vatandaşlarla bir araya gelerek örgütlerin eleman kazanma yöntemleri, öğrenci toplulukları üzerinden yürütülen propaganda çalışmaları ve radikalleşme süreçlerine karşı önemli uyarılarda bulundu.

Yürütülen faaliyetlerle terör örgütlerinin eleman kazanma kaynaklarını henüz oluşmadan kurutmanın ve gençler arasında güçlü bir toplumsal farkındalık oluşturmanın hedeflendiği belirtildi. Özellikle şehre yeni adapte olmaya çalışan veya yalnızlık çeken öğrencileri ağlarına düşürmek için maddi ve manevi vaatlerde bulunan maskeli yaklaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, güvenli bir geleceğin ancak gençlerle el ele verilerek inşa edilebileceğine işaret edildi.

Şüpheli durumlar karşısında öğrencilerin ve vatandaşların emniyet güçleriyle nasıl iletişime geçeceği konusunda rehberlik sağlanan etkinlikte, festival boyunca bilgilendirici broşürler ve çeşitli materyaller dağıtılarak emniyet-gençlik bağı pekiştirildi. - AFYONKARAHİSAR