Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi - Son Dakika
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Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

08.06.2026 20:25
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1. Lig'i eksi 57 puanla tamamlayarak 2. Lig'e düşen Adana Demirspor'da taraftarları kulüplerine destek için Atatürk Parkı'nda buluştu. "Yaşasın Demirspor" yürüyüşünde söz alan Başkan Ertan Zeybek, camia içerisinde yaşanan zor günlerin aşılacağına olan inancını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'i aldığı cezalar ve yaşadığı büyük krizler nedeniyle eksi 57 puanla tamamlayarak TFF 2. Lig'e düşen Adana Demirspor'da, camia ayağa kalktı. 

''YAŞASIN DEMİRSPOR'' YÜRÜYÜŞÜ

Mavi-lacivertli kulübün içinde bulunduğu bu zorlu sürece dikkat çekmek ve takımlarına olan bağlılıklarını göstermek isteyen yüzlerce taraftar, "Yaşasın Demirspor" yürüyüşü için Atatürk Parkı’nda buluştu. Ellerinde pankartlar ve dillerinde marşlarla meydanı dolduran taraftarlar, kulübe her koşulda sahip çıkacaklarının mesajını verdi.

Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

''BU MÜCADELEYİ SİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE YÖNETİYORUZ''

Yürüyüş öncesinde kalabalığa seslenen kulüp başkanı Ertan Zeybek, son 6 aydır kulübü ayakta tutabilmek adına verdikleri büyük savaşı anlattı. Taraftarın desteğinin hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Zeybek, "Buradaki muazzam birlikteliğiniz bizlere umut ve güç aşılıyor. Biz bu mücadeleyi tamamen sizler adına veriyoruz, çünkü Adana Demirspor'un gerçek sahibi ve itici gücü taraftarıdır" ifadelerini kullandı.

Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

''GERÇEKÇİ OLALIM AMA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYALIM''

Kulübün içinde bulunduğu mali ve idari tabloyu saklamadan şeffaf bir şekilde aktaran başkan Zeybek, pembe tablolar çizmeyeceğini ancak karamsarlığa da yer olmadığını vurguladı: "Önümüzde toz pembe bir senaryo yok ama bu durum, içinden çıkılamaz bir çıkmaz sokak da değil. Camia olarak kenetlenirsek bu kara günleri geride bırakacağımıza inancım tam."

''KULÜP TAMAMEN ADANA HALKININDIR''

Adana Demirspor’un kimliğine ve geleceğine dair net bir duruş sergileyen Ertan Zeybek, kulübün artık tamamen Adana halkının malı olduğunu ifade etti. Gerekli görüldüğü takdirde yönetimsel ya da şirket yapısında her türlü değişikliğe gidilebileceğini aktaran Zeybek, kritik tüm kararların taraftarlarla ortak akıl çerçevesinde alınacağını sözlerine ekledi. Başkanın ortak gelecek vurgusu, meydandaki taraftarlar tarafından büyük bir coşku ve alkışlarla desteklendi.

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Son Dakika Spor Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Dündar Mustafa Dündar:
    Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah bu Murat sancağıda Allah bildiği gibi yapsın 0 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    KAÇ MAÇ SATTILARKİ BU KADAR DÜŞÜK PUAN ALDILAR 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi - Son Dakika
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