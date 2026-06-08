İran'ın Füze Saldırısı: Şam Havalimanı Uçuşları Durdu - Son Dakika
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İran'ın Füze Saldırısı: Şam Havalimanı Uçuşları Durdu

İran\'ın Füze Saldırısı: Şam Havalimanı Uçuşları Durdu
08.06.2026 00:00
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İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları sonrası Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar 12 saat durdu.

İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı balistik füze saldırısının ardından, bölge genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.Çatışma riskinin büyümesi üzerine komşu ülkeler hava sahalarını sivil uçuşlara kapatma kararı aldı.

ŞAM HAVALİMANI’NDA OPERASYONLAR ASKIDA

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre, ülkenin güney hava koridorları geçici olarak trafiğe kapatıldı. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Şam Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuş operasyonlarının 12 saat süreyle askıya alındığı bildirildi.

IRAK HAVA SAHASINI 3 GÜNLÜĞÜNE KAPATTI

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte bölgedeki en uzun süreli kapatma kararı Irak’tan geldi. Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamada, ülkenin tüm hava sahasının 72 saat (3 gün) boyunca sivil uçuşlara tamamen kapatıldığı ilan edildi.

İRAN KENDİ BATI HAVA SAHASINI KİLİTLEDİ

Füze operasyonunun ardından İran’da da alarm durumuna geçildi. İran Sivil Havacılık Kurumu, gelebilecek olası askeri tepkilere karşı ülkenin batı hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın Füze Saldırısı: Şam Havalimanı Uçuşları Durdu - Son Dakika

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