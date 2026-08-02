Gesi Kamp Merkezi muhteşem doğasıyla İngilizce kampı öğrencilerine ilham oldu - Son Dakika
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Gesi Kamp Merkezi muhteşem doğasıyla İngilizce kampı öğrencilerine ilham oldu

Gesi Kamp Merkezi muhteşem doğasıyla İngilizce kampı öğrencilerine ilham oldu
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Gençlerin yaz dönemini en verimli şekilde değerlendirmeleri için birbirinden özel kursları hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, Gesi Kamp Merkezinin eşsiz doğasında 10-12 yaş grubu çocuklar için İngilizce Yaz Kampı gerçekleştirdi.

Gençlerin yaz dönemini en verimli şekilde değerlendirmeleri için birbirinden özel kursları hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, Gesi Kamp Merkezinin eşsiz doğasında 10-12 yaş grubu çocuklar için İngilizce Yaz Kampı gerçekleştirdi.

İngilizce dersleri, eğlenceli geziler, el sanatları, öğrenme, keşif ve atölye etkinlikleriyle dolu bir hafta geçiren öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. İngilizce Yaz Kampı'nın sonunda öğrencilere katılım sertifikası verildi.

İngilizce eğitimi sosyal aktivitelerle destekleniyor

Gençlerin eğitimine yönelik farklı, yenilikçi ve vizyoner çalışmalar gerçekleştirerek onların geleceklerine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Birkaç yıldır büyük bir özenle gerçekleştirdiğimiz İngilizce Yaz Kampımızla gençlerimizin yaz tatiline farklı bir renk katıyoruz. Gençlerimiz kamp merkezimizde doğayla iç içe bir ortamda hem stresten uzaklaşıyor hem de yabancı dillerini geliştirmek için keyifli bir imkan buluyor. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde İngilizce öğrenen gençlerimiz; kendilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini sergileyebilecekleri çeşitli etkinliklerimize dahil olarak sosyalleşmeyi de ihmal etmiyorlar. 10-12 yaş grubu çocuklarımız için kamp dönemimizi tamamladık. 13-15 yaş grubu gençlerimiz için ise yeni bir dönem başlıyor. Tüm öğrencilerimize hayat boyu başarılar diliyorum. Gerek eğitim yatırımlarımızla gerekse eğitime yönelik etkinlik ve çalışmalarımızla gençlerimizin yanında olmaya, geleceklerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurslara katılan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Gesi Kamp Merkezi muhteşem doğasıyla İngilizce kampı öğrencilerine ilham oldu - Son Dakika

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