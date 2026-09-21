Giresun Bulancak'ta 12 derslikli Yunus Emre İlkokulu'nun inşaatı son aşamaya geldi - Son Dakika
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Giresun Bulancak'ta 12 derslikli Yunus Emre İlkokulu'nun inşaatı son aşamaya geldi

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Giresun Bulancak\'ta 12 derslikli Yunus Emre İlkokulu\'nun inşaatı son aşamaya geldi
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Giresun İl Özel İdaresi, Bulancak'ta yapımı süren 12 derslikli Yunus Emre İlkokulu'nda çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Bakanlığın KDV hariç yaklaşık 51 milyon 500 bin lira bütçe sağladığı okulun, çalışmalar bitince öğrencilere sunulması hedefleniyor.

Giresun İl Özel İdaresi, kırsal altyapı ve ulaşım başta olmak üzere farklı hizmet alanlarında çalışmalarını sürdürürken, eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlara da destek veriyor. Bu kapsamda Bulancak ilçesinde yapımı devam eden 12 derslikli Yunus Emre İlkokulu Projesi'nde çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Giresun İl Özel İdaresi tarafından takip edilen proje kapsamında okulun yapım ve kontrolörlük süreçleri, İl Özel İdaresi personeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla yürütülen 12 derslikli Yunus Emre İlkokulu Projesi'nde çalışmaların son aşamaya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan KDV hariç yaklaşık 51 milyon 500 bin liralık yatırım bütçesiyle hayata geçirilen 12 derslikli Yunus Emre İlkokulu'nun inşaatında son aşamaya gelindi. Çalışmaların planlanan süreç doğrultusunda tamamlanmasının ardından okul öğrencilerin hizmetine sunulması hedefleniyor. İl Özel İdaresi'nin ulaşım, altyapı ve diğer yerel hizmetlerin yanı sıra eğitim alanındaki yatırımların da takip ve koordinasyonunda görev almasıyla, öğrencilerin daha modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşmasına katkı sağlanması amaçlanıyor" denildi.

Kaynak: İHA
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