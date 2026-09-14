Giresun\'da 63 bin 50 öğrenci yeni eğitim yılına başladı

Giresun'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla il genelindeki 407 okulda 6 bin 15 öğretmen ve 63 bin 50 öğrenci ders başı yaptı.

Giresun'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası programı düzenlendi. 19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Giresun Valisi Mustafa Koç, AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatma Taşkın, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ün açılış konuşmasının ardından Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas ve Giresun Valisi Mustafa Koç, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla katılımcılara hitap etti.

Vali Mustafa Koç, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiası başta olmak üzere Giresun için hayırlı olmasını diledi. Giresun'da yeni eğitim öğretim yılına 407 okulda, 6 bin 15 öğretmen ve 63 bin 50 öğrenciyle başlandığını belirten Vali Koç, eğitim kadar öğrencilerin güvenliğinin de büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve okul çevrelerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade eden Koç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bahçe görevlisi uygulaması kapsamında Giresun'da 246 görevlinin okullarda görev yapacağını belirtti. Emniyet ve jandarma ekiplerinin de okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve kontrollerini sürdüreceğini kaydeden Koç, "Amacımız, çocuklarımızın okullarına huzur ve güven içerisinde gelip eğitimlerini sağlıklı bir ortamda sürdürmelerini sağlamaktır" dedi.

Öğrencilere de seslenen Vali Mustafa Koç, yeni eğitim öğretim yılının yeni hedefler ve hayaller anlamına geldiğini belirterek öğrencilere derslerine çalışmaları, merak etmeleri ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Başarısızlıklarla karşılaşıldığında vazgeçilmemesi gerektiğini ifade eden Koç, "Unutmayın; geleceğin Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz" diye konuştu.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarmadığını, öğrencilerin hayatlarına dokunarak geleceklerine yön verdiklerini belirten Koç, çocukların yetiştirilmesinde emek ve fedakarlık gösteren öğretmenlere teşekkür etti. Velilere de önemli görevler düştüğünü ifade eden Koç, aile desteğinin öğrencilerin başarısında büyük önem taşıdığını belirterek çocukların yalnızca başarılarının değil, gösterdikleri çabanın da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Giresun'da eğitim kalitesinin daha da yükseltilmesi ve çocukların güvenli ve huzurlu ortamlarda eğitim almaları amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirten Vali Koç, eğitime yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğunu söyledi. Koç, "Bir çocuğun gözlerindeki umut, bir şehrin geleceğidir. Eğitime yapılan yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı.

İlköğretim Haftası programında 4. sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine "Hoş Geldiniz" çiçeği takdim edildi. Öğrencilerin şiirlerini seslendirmesinin ardından müzikli gösteriler ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.