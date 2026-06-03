Giresun\'da Yeni Okul ve Camii Açılışı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Ertuğrul tarafından yaptırılan Mustafa Ayaksız İlkokulu ile Çamoluk Merkez Camii Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımı ile hizmete açıldı.

Törene Bakan Tekin'in yanı sıra Giresun Valisi Mustafa Koç, Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas ve Ali Temür, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, bakanlık bürokratları, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Düzenlenen açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bir milletin en büyük gücü, nitelikli yetişmiş insan kıymetidir. Bu anlayışla yatırımların en değerlisi insana yapılan yatırımdır" dedi.

Hayırsever Ahmet Ertuğrul'a teşekkür eden Bakan Tekin, yeni okul ve caminin Giresun'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Giresun Valisi Mustafa Koç da konuşmasında eğitimin toplumların geleceğini şekillendiren temel unsur olduğunu belirterek açılışı yapılan okulun çocukların daha iyi şartlarda eğitim almasına, caminin ise birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. - GİRESUN