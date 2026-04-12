GKV Öğrencileri Yüzme Şampiyonasında Başarı Elde Etti
12.04.2026 14:59
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, yüzme il şampiyonasında birçok madalya kazandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri akademik başarılarını sosyal, kültürel ve sportif başarılarla sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Okullar Arası Yüzme İl Şampiyonası Minik A-B Kızlar/ Erkekler Müsabakalarında adeta derece ve madalyalara el koydular.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Gaziantep'te gerçekleştirilen Okullar Arası Yüzme İl Şampiyonası Minik A-B Kızlar/ Erkekler Müsabakaları sonucunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri kendi yaş ve kategorilerinde birçok başarıya imza attı. Yarışmaya katılan GKV Özel İlkokulu öğrencilerinden Elif Naz Bozgeyik, Kelebek Stilde İl 1'incisi, Erva Kavsara, Sırtüstü Stilde İl 2'ncisi ve Serbest Stilde İl 4'üncüsü oldu. GKV Özel İlkokulu Minik B Kızlar Takımı ise İl 3'üncüsü olmayı başardı. Yine aynı yarışmada Ege Açıkkol, Kurbağa Stilde İl 2'ncisi oldu. Minik A Karışık Bayrak Yarışlarında okul takı İl 4'üncüsü olarak yarışmaları tamamladı.

GKV Özel İlkokulu adına yarışmaya katılan öğrencilerden Elif Naz Bozgeyik, Erva Kavsara, İrem Deniz Badur, Ela Deren Bozdoğan, Hande Satı Kalender, Duru Koçuşağı, Sevgi Şaş, Neslişah Akıncı, Kafkas Göktürk Talaslı, Kaan Şaş, Deniz Poyraz Çelik, Göktürk Erinmez, Aslan Tattan, Yiğit Toprak Duruğa, Ege Açıkkol, Alp Gürel, Mehmet Alp Çinpolat ve Alp Hosrafoğlu müsabakalarda okullarını başarıyla temsil etti.

Sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel "Elde edilen başarılarda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi kutlar bundan sonraki spor ve eğitim-öğretim yaşamlarında başarılarının devamını dileriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
Advertisement
