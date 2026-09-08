GKV Yönetimi, eğitimciye saldırı girişimi ve karalama kampanyasına hukuki süreç başlattı - Son Dakika
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GKV Yönetimi, eğitimciye saldırı girişimi ve karalama kampanyasına hukuki süreç başlattı

GKV Yönetimi, eğitimciye saldırı girişimi ve karalama kampanyasına hukuki süreç başlattı
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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında eski bir veli, kadın okul idarecisine fiili saldırı girişiminde bulundu; ardından sosyal medyada kurumu hedef alan karalama kampanyası yürütüldü.

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okullarında, eski bir öğrenci velisi tarafından kadın bir okul idarecisine yönelik gerçekleştirilen fiili saldırı girişimi ve sonrasında sosyal medyada başlatılan karalama kampanyasına GKV Yönetim Kurulu sert tepki gösterdi.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli hukuki girişimlerin başlatıldığı belirtilerek, "Eğitimciye yönelik şiddeti ve kurumumuza karşı yürütülen mesnetsiz karalama girişimlerini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında meydana gelen olayda, eski bir öğrenci velisinin okulda görevli kadın bir idareciye yönelik fiili saldırı girişimi eğitim camiasında tepkiyle karşılandı.

Yaşanan olayın ardından yazılı bir basın açıklaması yayımlayan GKV Yönetim Kurulu, eğitim yuvalarında şiddetin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, eğitim çalışanlarının huzurunu, güvenliğini ve itibarını hedef alan her türlü girişimin karşısında kararlılıkla durulacağını bildirdi.

"Yüce Türk adaletine güvenimiz tamdır"

Kadın bir eğitim yöneticisine yönelik gerçekleştirilen saldırının kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamada, olayın hemen ardından gerekli hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

GKV Yönetim Kurulu açıklamasında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Olayın hemen ardından kurum olarak gerekli suç duyurularında bulunulmuş ve saldırıyı gerçekleştiren şahıs hakkında adli makamlar nezdinde şikayetçi olunmuştur. Yüce Türk adaletine olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğine, adaletin tecelli edeceğine ve yaşananların hukuk önünde karşılığını bulacağına inanıyoruz."

"Sosyal medyadaki karalama kampanyasını kabul etmiyoruz"

Saldırı girişiminin ardından sosyal medya mecralarında GKV'yi hedef alan asılsız iddia ve paylaşımlarla bir karalama kampanyası yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, söz konusu girişimlerin gerçeği gölgelemeye ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaya yönelik olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Yaşanan haksız eylemi gölgelemek amacıyla yalan ve gerçeği yansıtmayan beyanlar üzerinden yürütülen bu karalama girişimi, yalnızca kurumumuza değil, eğitim camiasının saygınlığına da zarar vermektedir. Gerçek dışı iddialar ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar karşısında hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın bilinmesini isteriz" denildi.

"Yarım asrı aşan eğitim çınarı algı operasyonlarına boyun eğmez"

1963 yılından bu yana Gaziantep ve Türkiye'nin eğitim hayatına katkı sunan Gaziantep Kolej Vakfının, köklü geçmişi ve eğitimde benimsediği ilkeler doğrultusunda bu tür karalama ve itibarsızlaştırma girişimleri karşısında taviz vermeyeceğinin altı çizildi.

GKV Yönetim Kurulu açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Kurulduğu günden bu yana on binlerce aydınlık genç yetiştiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, mesnetsiz iftiralara ve algı operasyonlarına boyun eğmeyecek kadar köklü ve güçlü bir eğitim çınarıdır. Eğitimde şiddeti normalleştirmeye çalışan, eğitimcilerin saygınlığını hedef alan ve kurumumuzu itibarsızlaştırmayı amaçlayan her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gaziantep Kolej Vakfı olarak eğitimcilerimizin, çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin huzur ve güvenliğini korumak en temel sorumluluklarımız arasındadır. Kamuoyunun, bilgi kirliliğine ve kasıtlı olarak yayılan gerçek dışı iddialara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."

Kaynak: İHA

Gaziantep, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim GKV Yönetimi, eğitimciye saldırı girişimi ve karalama kampanyasına hukuki süreç başlattı - Son Dakika

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