GREENLIGHT Projesi Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GREENLIGHT Projesi Sona Erdi

GREENLIGHT Projesi Sona Erdi
06.05.2026 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin koordinasyonunda yürütülen GREENLIGHT Projesi final konferansı yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi koordinatörlüğünde 2024 yılından itibaren yürütülen, 4 ülkenin yer aldığı yüksek bütçeli GREENLIGHT Projesi sona erdi.

Enerji okuryazarlığı ve yenilenebilir enerji farkındalığının güçlendirildiği projenin final konferansı, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında gençlerin farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan Erasmus+ projesinin koordinatörlüğünü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yürütürken; Portekiz, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan kurumlar da ortaklık yapısında yer alıyor.

Yürütücülüğünü MSKÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Hülya Kara Subaşat ve Doç. Dr. Gürcan Çetin'in üstlendiği GREENLIGHT projesiyle sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda enerji bilincinin geliştirilmesi, yenilikçi eğitim materyallerinin yaygınlaştırılması ve gençlerin çevresel sorumluluk bilinci kazanmaları hedefleniyor.

Final Konferansı kapsamında proje süresince geliştirilen araştırma çıktıları, yenilenebilir enerji kaynak veri tabanı, dijital eğitim modülleri, eğitsel oyunlar, öğretmen ve öğrencilere yönelik uygulamalı etkinlikler, STEAM atölyeleri ve yaygınlaştırma faaliyetleri katılımcılarla paylaşıldı. Konferansta ayrıca proje ortakları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, elde edilen sonuçlar ve projenin eğitim alanına sunduğu katkılar değerlendirildi.

Etkinlik, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilirken; enerji okuryazarlığı, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına imkan sağladı. GREENLIGHT Projesi Final Konferansı, proje çıktılarının daha geniş kitlelere tanıtılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir "yeşil enerji kültürü" oluşturulmasına katkı sunması bakımından önemli bir buluşma olarak tamamlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim GREENLIGHT Projesi Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:10:40. #7.12#
SON DAKİKA: GREENLIGHT Projesi Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.