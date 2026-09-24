GSB Eskişehir yurtlarında yeni öğrencilere uyum ve barınma bilgilendirmesi yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlara yeni yerleşen öğrenciler için bilgilendirme ve iletişim toplantısı gerçekleştirildi.

Yurt müdürleri ve idari personelin katılımıyla düzenlenen toplantıda, öğrencilerin yurt yaşamına uyum süreçleri ele alındı. Buluşmada kurum işleyişi ve öğrencilerin barınma süresince ihtiyaç duyabileceği çeşitli konular hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonunda, yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenciler için hayırlı ve başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.