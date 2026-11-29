Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Teknik Destek Programı kapsamında düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Proje Geliştirme ve Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi tamamlandı.

Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DAKA tarafından desteklenmeye hak kazanan proje kapsamında 23 Kasım'da başlayan eğitim programı, 28 Kasım'da sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenlerin katıldığı eğitimlerde, yapay zeka araçlarının eğitim ve proje süreçlerinde etkin kullanımı, proje yazma, proje yönetimi ve proje döngüsü yönetimi konularında bilgiler verildi.

Eğitim programının tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, yaklaşık 30 katılımcıya belgeleri Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Faruk Uğuş tarafından takdim edildi.

Proje ile ilçedeki okulların ulusal ve uluslararası proje başvuru süreçlerine katkı sunulması, öğretmenlerin proje geliştirme kapasitelerinin artırılması ve eğitim alanında yapay zeka destekli çalışmaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.