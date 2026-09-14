Hakkari'de 60 bin 712 öğrenci ders başı yaptı, Vali Taşyapan okul ziyaretinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de 60 bin 712 öğrenci ders başı yaptı, Vali Taşyapan okul ziyaretinde

Hakkari\'de 60 bin 712 öğrenci ders başı yaptı, Vali Taşyapan okul ziyaretinde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 512 eğitim kurumunda 60 bin 712 öğrenci ve 4 bin 522 öğretmen ders başı yaptı. Vali İbrahim Taşyapan, Akçalı Köyü İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, yeni dönemin başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Hakkari'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 512 eğitim kurumunda 60 bin 712 öğrenci ve 4 bin 522 öğretmen ders başı yaptı.

Yeni eğitim yılının ilk gününde Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Akçalı Köyü İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Taşyapan, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin görüş, tavsiye ve temennilerini paylaştı. Öğretmenlerle sohbet eden Taşyapan, öğrencilerin yetiştirilmesinde eğitimcilerin önemli bir görev üstlendiğini belirterek, yeni dönemin başarılı ve verimli geçmesi dileğinde bulundu.

Sınıfları ziyaret eden Vali Taşyapan, öğrencilerle sohbet ederek sorularını dinledi ve yeni eğitim yılına ilişkin tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere çok çalışmalarını, kitap okumalarını, merak etmelerini ve soru sormaktan vazgeçmemelerini tavsiye eden Taşyapan, "Kendinize inanın, hayallerinizden vazgeçmeyin" mesajını verdi.

Geleceğin doktorlarının, öğretmenlerinin, mühendislerinin, bilim insanlarının ve sanatçılarının bugünün öğrencileri arasından yetişeceğini ifade eden Taşyapan, öğrencilerin eğitim hayatında başarılı olmaları temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette öğretmen ve öğrencilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Hakkari, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hakkari'de 60 bin 712 öğrenci ders başı yaptı, Vali Taşyapan okul ziyaretinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

16:16
Dev bankadan altın tahmini
Dev bankadan altın tahmini
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
15:12
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:18:44. #7.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de 60 bin 712 öğrenci ders başı yaptı, Vali Taşyapan okul ziyaretinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement