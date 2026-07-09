Hakkari\'de Ezan ve Hutbe Yarışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde din görevlileri arasında düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma' ve 'Etkili Hutbe Sunumu' yarışmalarının il birincileri belli oldu.

Hakkari Hacı Sait Camii'nde gerçekleştirilen yarışmaların il finali Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde değerlendirme komisyonuna başkanlık eden İl Müftüsü Hüseyin Okuş, yarışma kuralları ile puan kırılmasına sebep olan hataları hatırlattı. Çekilen kuranın ardından yarışmalara geçildi. İlçelerde yapılan yarışmalar sonucu birinci olan görevlilerinin katıldığı 'Etkili Hutbe Sunumu' yarışmasında Hakkari Çimenli Köyü Camii imam-hatibi Cömert Tire, 'Ezanı Güzel Okuma' yarışmasında ise Hakkari Ağaçdibi Baki Camii İmam-Hatibi Murat Arslan il birincisi olarak bölge finaline katılmaya hak kazandılar.

Yarışma sonunda katılımcılara teşekkür eden İl Müftüsü Okuş, "Yarışmalara katılan bütün görevlilerimiz birinciliği hak eden performans gösterdiler. Küçük ayrıntılarla belirlenen derecelendirmede birinci olan görevlilerimize bölge finalinde başarılar diliyorum. İlimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminden sonra program sona erdi. - HAKKARİ