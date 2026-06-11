Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı programa yoğun ilgi - Son Dakika
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Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı programa yoğun ilgi

Kur\'an kursu öğrencilerinin hazırladığı programa yoğun ilgi
11.06.2026 17:20  Güncelleme: 17:21
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Hanönü İlçe Müftülüğü bünyesindeki Halime Hatun Kur'an Kursu öğrencileri, yoğun katılımlı yıl sonu programında ilahiler, şiirler ve gösteriler sundu.

Hanönü İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Halime Hatun 4-6 Yaş ile 7-10 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu programı yoğun ilgi gördü.

Hanönü İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Halime Hatun 4-6 Yaş ile 7-10 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından yıl sonu programı düzenlendi. Halime Hatun Camii bahçesinde yoğun katılımla gerçekleşen programa Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mertcan Demil, İlçe Emniyet Amiri Şenol Demirata, kurum müdürleri, stk ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edilen programda, öğrenciler tarafından ilahiler seslendirildi, şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı programa yoğun ilgi - Son Dakika

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