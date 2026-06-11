Kur\'an kursu öğrencilerinin hazırladığı programa yoğun ilgi

Hanönü İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Halime Hatun 4-6 Yaş ile 7-10 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu programı yoğun ilgi gördü.

Hanönü İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Halime Hatun 4-6 Yaş ile 7-10 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından yıl sonu programı düzenlendi. Halime Hatun Camii bahçesinde yoğun katılımla gerçekleşen programa Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mertcan Demil, İlçe Emniyet Amiri Şenol Demirata, kurum müdürleri, stk ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti icra edilen programda, öğrenciler tarafından ilahiler seslendirildi, şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi. - KASTAMONU