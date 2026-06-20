Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu'nda doğa ve sanat buluşması gerçekleştirildi.

Şehir ve Kültür Akademileri 2. Dönem faaliyetleri kapsamında 'Tarih, Kimlik, Doğa ve Kültürel Miras' temasıyla Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu'nda doğa yürüyüşü ve fotoğraf atölyesi gerçekleştirildi. Harmankaya Kanyonu'nda düzenlenen etkinliğe öğretmenlerin yanı sıra Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Muhammet Işık ve Yenipazar İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur katıldı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda katılımcılar, kanyonun doğal ekosistemini yerinde inceleyerek bölgenin eşsiz manzaralarını fotoğrafladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Doğayı ve kültürel mirası koruyan nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK