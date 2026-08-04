Hasköy'de Okul Hazırlıkları Hızlandı - Son Dakika
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Hasköy'de Okul Hazırlıkları Hızlandı

Hasköy\'de Okul Hazırlıkları Hızlandı
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Hasköy'de 2026-2027 eğitim yılı öncesi bakım ve onarım çalışmaları sürüyor, öğrencilere güvenli ortam sağlanacak.

2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarının aralıksız devam ediyor.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Hasköy ilçesindeki okullarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı. Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında okul binalarındaki eksiklikler giderilirken, eğitim ortamlarının yeni döneme hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, öğrencilerin yeni döneme daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda başlayabilmesi için gerekli tüm çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade eden Bozyel, "Hasköy ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerimizin daha güzel, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için gerekli tüm çalışmaları büyük bir gayretle yürütüyoruz. Okullarımızın fiziki ihtiyaçlarını tek tek karşılıyor, bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin eğitim öğretim yılına sorunsuz bir şekilde başlamalarını sağlamaktır" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılına kadar tüm hazırlıkları tamamlamayı hedeflediklerini belirten Bozyel, okul yöneticileri ve ilgili ekiplerle koordinasyon içerisinde çalıştıklarını kaydederek, "Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve velilerimize başarılı ve verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hasköy'de Okul Hazırlıkları Hızlandı - Son Dakika

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