Hatay\'da 368 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Hatay'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle bin 556 okulda 368 bin 320 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da depremin ardından inşa edilen eğitim yuvaları öğrencilerine eğitim yuvası olmaya devam ediyor. Depremin ardından Hataylıların yeniden memleketlerine dönmeleriyle birlikte artan öğrenci sayısı arttı. Kentte 2025 -2026 eğitim- öğretim yılının sona ermesiyle bin 556 okulda öğrenim gören 368 bin 320 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Öğrencilerle birlikte kentte görev yapan 24 bin 98 öğretmen de eğitim öğretim yılını tamamladı. Vali Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde Azize Süleyman Yalçın İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

Törenin ardından açıklama yapan Vali Masatlı, eğitim öğretim yılını huzur ve başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Deprem sonrası eğitim altyapısının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Masatlı, öğrencilere yaz tatilini dinlenerek, bol bol kitap okuyarak ve teknolojiyi daha az kullanarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. - HATAY