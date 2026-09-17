Havacılık ve uzay konferansı Eskişehir'de başladı, 3 günde 181 bildiri sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havacılık ve uzay konferansı Eskişehir'de başladı, 3 günde 181 bildiri sunulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Havacılık ve uzay konferansı Eskişehir\'de başladı, 3 günde 181 bildiri sunulacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESOGÜ ev sahipliğinde düzenlenen 11. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, "Geleceğin Havacılık ve Uzay Teknolojileri" temasıyla Eskişehir'de başladı. 19 Eylül'e kadar sürecek etkinlikte 3 gün boyunca 181 bilimsel bildiri sunulacak ve yaklaşık 350 katılımcı ağırlanacak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde başlayan "11. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK 2026)", havacılık ve uzay sektörünün önde gelen temsilcilerini ile akademisyenleri Eskişehir'de bir araya getirdi.

ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü organizatörlüğünde düzenlenen ve "Geleceğin Havacılık ve Uzay Teknolojileri" temasıyla 19 Eylül'e kadar devam edecek olan organizasyon, ESOGÜ Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu'ndaki açılış oturumu ile start aldı. Açılışa; ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Önder ve ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Kurama'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcisi katıldı.

"Yeni fikirlerin ve iş birliklerinin toplantısı olmasını diliyoruz"

Konferans Düzenleme Kurulu adına konuşan Prof. Dr. Kürşad Melih Güleren, UHUK 2026'nın Türkiye'de havacılık ve uzay alanlarında çalışan akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve sektör temsilcilerini buluşturan önemli bir platform olduğunu vurguladı. Etkinliğin Türkiye havacılık tarihinin simge kentlerinden Eskişehir'de düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Güleren, konferansın bilimsel tartışmalara, yeni fikirler ve ortak iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni etti.

"Yüz yıllık havacılık deneyimi üzerinde yükseliyoruz"

ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan ise bölümlerinin 2019 yılında kurulmuş genç bir birim olmasına rağmen Eskişehir'in asırlık havacılık deneyimi üzerinde yükseldiğini ifade etti. Kuşhan, böylesi köklü ve ulusal bir konferansa ev sahipliği yapmanın öğrenciler açısından büyük bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

3 gün boyunca 181 bildiri sunulacak

Havacılık ve uzay mühendisliği bölümleri, havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri ile sivil havacılık yüksek okulları tarafından dönüşümlü olarak iki yılda bir düzenlenen konferans kapsamında, 3 gün boyunca toplam 181 bilimsel bildiri sunulacak. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 350 katılımcının ağırlandığı organizasyon ile bilimsel iletişimin güçlendirilmesi ve ortak projelere zemin hazırlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Eskişehir Osman Gazi ÜniversitesiEskişehirHavacılıkEğitimEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
Seyyar pide fırınıyla yol alırken devrildi: Aydın’da feci kazada 1 kişi öldü Seyyar pide fırınıyla yol alırken devrildi: Aydın'da feci kazada 1 kişi öldü
Fed faizi 25 baz puan yükseltti Fed faizi 25 baz puan yükseltti
Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı
Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
17:50
246 sosyal medya hesabına erişim engeli
246 sosyal medya hesabına erişim engeli
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:46
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi
Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
15:31
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 18:29:19. #7.13#
SON DAKİKA: Havacılık ve uzay konferansı Eskişehir'de başladı, 3 günde 181 bildiri sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement